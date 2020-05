1 minuto in Borsa 29 maggio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Diasorin (+3,47%). Le peggiori performance si registrano su Pirelli, che ottiene -3,43%.

Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +186 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,42%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciati i Prezzi al Consumo in Unione Europea, pari a 0,1%, e in Italia, dove il valore è -0,1%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan, che del PMI Chicago.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 9.437 punti.