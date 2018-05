1 minuto in Borsa 29 maggio 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata drammatica per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini.

Scivolano sul listino milanese tutti i settori.

Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nel comparto Banche (-5,34%).

Torna a galoppare lo spread, che si posiziona a 275 punti, con un forte incremento di 44 punti, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,03%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il M3 in Unione Europea, pari a 3,9%, e il dato sul Tasso di Disoccupazione in Giappone, pari a 2,5%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dell’Indice Fed di Dallas, che della Fiducia consumatori.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.915,5 punti.