1 minuto in Borsa 29 luglio 2021

(Teleborsa) – Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee.

In buona evidenza a Milano il comparto tecnologia (+4,61%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto media, che riporta una flessione di -0,46%.

Tra le maggiori valute, leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,19. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicati i Prezzi alla Produzione, in Italia, dove il valore raggiunge 9,1% su base annuale, mentre si registrano 1,4% su base mensile. Questo pomeriggio saranno diffusi il dato sui Prezzi al Consumo dalla Germania, e il dato sul PIL dagli Stati Uniti.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 14.980 punti.