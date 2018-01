1 minuto in Borsa 29 gennaio 2018

(Teleborsa) – Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità.

Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+3,20%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Terna, che prosegue le contrattazioni a -1,06%.

Lieve calo dell’oro, che scende a 1.343,9 dollari l’oncia.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicati i Prezzi alla Produzione, in Italia, dove il valore raggiunge 0% su base mensile, mentre si registrano 2% su base annuale.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dell’Indice Fed di Dallas, che dei Redditi personali.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.011,5 punti.