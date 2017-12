1 minuto in Borsa 29 dicembre 2017

(Teleborsa) – Seduta no per la Borsa di Milano, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo.

Unica Blue Chip di Milano a ottenere un buon risultato Yoox, che segna un aumento dello 0,72%.Le peggiori performance, invece, si registrano su BPER, che ottiene -2,26%.

Balza in alto lo spread, posizionandosi 157 punti, con un incremento di 5 punti, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,99%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Unione Europea annunciato il dato su M3, pari a 4,9%.

In Italia, pubblicati i Prezzi alla Produzione con valore pari a 0,4%. Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dalla Germania l’annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia mensile che annuale.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.407 punti.