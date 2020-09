1 minuto in Borsa 28 settembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Brillante Piazza Affari, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Saipem (+4,88%).

Tra le materie prime, sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.858,1 dollari l’oncia.

Si attende domani dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo e delle Vendite al Dettaglio. Sempre domani nel pomeriggio, in Germania, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione dell’Italia, in previsione sempre domani.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 11.313,5 punti.