1 minuto in Borsa 28 marzo 2019

(Teleborsa) – Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa.

Settore vendite al dettaglio (+0,82%) in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo il comparto tecnologia (-1,26%).

Tra i principali cambi, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,12.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Unione Europea annunciato il dato su M3, pari a 4,3%. In Spagna, pubblicati i Prezzi al Consumo con valore pari a 1,3%. Questo pomeriggio saranno diffusi il dato sui Prezzi al Consumo dalla Germania, e il dato sul PIL dagli Stati Uniti.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.327,5 punti.