1 minuto in Borsa 28 maggio 2020

(Teleborsa) – Giornata positiva per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini.

In luce sul listino milanese il comparto alimentare (+4,20%).

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,1.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Italia annunciati i Prezzi alla Produzione su base annuale, pari a -5,1%.

Su base mensile, lo stesso dato si attesta su -2,6%. Questo pomeriggio saranno diffusi il dato sui Prezzi al Consumo dalla Germania, e il dato sul PIL dagli Stati Uniti.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 9.404 punti.