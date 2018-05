1 minuto in Borsa 28 maggio 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Italgas (+0,93%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco BPM, che prosegue le contrattazioni a -6,89%.

L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Italia annunciati i Prezzi alla Produzione su base mensile, pari a -0,4%.

Su base annuale, lo stesso dato si attesta su 1,3%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende domani dall’Unione Europea la diffusione di M1 e di M3.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.982,25 punti.