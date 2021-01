1 minuto in Borsa 28 gennaio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro.

Buona la performance a Milano del comparto tecnologia, che riporta un +4,77% sul precedente. Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo il comparto sanitario (-2,97%).

Tra le maggiori valute, nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,21.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PIL, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. In Germania sempre questo pomeriggio i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo. Domani, sempre in Germania l’agenda prevede il dato sul PIL.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.011,25 punti.