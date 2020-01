1 minuto in Borsa 28 gennaio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata positiva per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini.

Settore assicurativo (+1,69%) in buona luce sul listino milanese.

Torna a scendere lo spread, attestandosi a +142 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,00%.

È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio di S&P Case-Shiller, degli Ordini beni durevoli e della Fiducia consumatori.

Domani è in programma il M3 dell’Unione Europea.

Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 8.649,75 punti.