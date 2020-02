1 minuto in Borsa 28 febbraio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.

Maglia rosa tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno, Juventus ottiene un +1,59%. Le peggiori performance si registrano su Atlantia, che ottiene -6,04%.

In deciso rialzo lo spread, che si posiziona a +172 punti, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell’1,12%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Italia annunciati i Prezzi al Consumo su base mensile, pari a 0%.

Su base annuale, lo stesso dato si attesta su 0,4%. Questo pomeriggio sono in programma dalla Germania la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e dagli Stati Uniti quella della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 8.320,75 punti.