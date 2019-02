1 minuto in Borsa 28 febbraio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d’Europa in cui regna la cautela.

Si distinguono a Piazza Affari il settore bancario (+1,85%).

Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore immobiliare (-1,32%).

Tra le maggiori valute, lieve aumento per l’Euro/Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,40%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Italia annunciati i Prezzi al Consumo su base mensile, pari a 0,2%.

Su base annuale, lo stesso dato si attesta su 1,1%. Questo pomeriggio sono in programma dalla Germania la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e dagli Stati Uniti quella del PIL.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.094,25 punti.