1 minuto in Borsa 28 febbraio 2018

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, brilla Ferragamo, con un forte incremento (+3,05%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari, che ottiene -3,93%.

Il Petrolio continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea annunciati i Prezzi al Consumo pari a 1,2%.

In Italia, lo stesso dato si attesta su 0,1%. Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che di Vendita case in corso.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.922,75 punti.