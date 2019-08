1 minuto in Borsa 28 agosto 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio negativo per le principali borse europee, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, incandescente Leonardo, che vanta un incisivo incremento del 3,25%. Le più forti vendite si manifestano su Buzzi Unicem, che prosegue le contrattazioni a -3,34%.

Sul mercato di Chicago, deciso rialzo del petrolio (+1,6%), che raggiunge 55,81 dollari per barile.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Unione Europea, annunciato il M3, pari a 5,2%. Questo pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. Domani, in Germania l’agenda prevede il dato sul Tasso di Disoccupazione. È previsto sempre domani nel pomeriggio ancora dalla Germania l’annuncio dei Prezzi al Consumo.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.564,75 punti.