1 minuto in Borsa 27 settembre 2021

(Teleborsa) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, exploit di Leonardo, che mostra un rialzo del 2,97%. I più forti ribassi si verificano su Amplifon, che continua la seduta con -3,40%.

Tra le materie prime, sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.748,6 dollari l’oncia. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea, il valore di M3 è 7,9%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio degli Ordini beni durevoli. I mercati sono in attesa della Fiducia consumatori ancora degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio. Si attende dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto mercoledì.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 15.249,5 punti.