1 minuto in Borsa 27 ottobre 2017

(Teleborsa) – Scambi in rialzo per le principali Borse europee, ma non per il listino milanese, che mostra gli indici in rosso.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effervescente Luxottica, con un progresso del 2,56%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su UBI Banca, che continua la seduta con -2,12%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a 152 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,93%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, distribuito il dato sui Prezzi al Consumo del Giappone, pari a 0,7%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan, che del PIL.

Lunedì è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Spagna.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.117,25 punti.