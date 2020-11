1 minuto in Borsa 27 novembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Hera (+4,08%).Le peggiori performance si registrano su Pirelli, che ottiene -1,42%.

Sui livelli precedenti lo spread, si mantiene a +116 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,57%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicati i Prezzi alla Produzione, in Italia, dove il valore raggiunge 0,6% su base mensile, mentre si registrano -2,5% su base annuale. È previsto lunedì sia dalla Germania che dalla Spagna l’annuncio dei Prezzi al Consumo.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.197 punti.