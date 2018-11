1 minuto in Borsa 27 novembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente, che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.

Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto media (+1,34%).

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto beni per la casa (-1,40%).

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a 290 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,25%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori e di S&P Case-Shiller.

Domani l’agenda dell’Unione Europea prevede la pubblicazione di M3, e si attende dall’Italia l’annuncio dei Prezzi alla Produzione.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 6.646,25 punti.