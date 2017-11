1 minuto in Borsa 27 novembre 2017

(Teleborsa) – Stabile Piazza Affari, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Atlantia (+1,10%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Mediaset, che continua la seduta con -1,44%.

L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,47%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’Indice Fed di Dallas e di Vendita di Case Nuove.

È previsto domani dalla Germania l’annuncio sia dei Prezzi import, che dell’Indice GFK.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.419,75 punti.