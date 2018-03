1 minuto in Borsa 27 marzo 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente.

In luce sul listino milanese il comparto Servizi per la finanza (+3,00%).

Torna a scendere lo spread, attestandosi a 137 punti, con un calo di 3 punti,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,88%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea annunciato il dato su M3, pari a 4,2%.

In Spagna, pubblicati i Prezzi al Consumo con valore pari a 1,2%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’Indice Fed Richmond e della Fiducia consumatori.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 7.044,75 punti.