1 minuto in Borsa 27 maggio 2021

(Teleborsa) – Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari.

Settore bancario (+1,26%) in buona luce sul listino milanese. Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo il comparto materie prime (-1,00%).

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%.

È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio del PIL, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e degli Ordini beni durevoli.

Domani, in Francia l’agenda prevede il dato sul PIL.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.647,75 punti.