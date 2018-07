1 minuto in Borsa 27 luglio 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla Telecom Italia, con un forte incremento (+4,67%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferrari, che ottiene -1,35%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 228 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,69%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicati i Prezzi alla Produzione, in Italia, dove il valore raggiunge 0,3% su base mensile, mentre si registrano 2,9% su base annuale.

Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan, che del PIL.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.270,5 punti.