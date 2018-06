1 minuto in Borsa 27 giugno 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Saipem (+2,90%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Generali, che ottiene -3,41%.

Il Petrolio archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,60%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicati i Prezzi alla Produzione, in Italia, dove il valore raggiunge 2,4% su base annuale, mentre si registrano 0,7% su base mensile.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia di Vendita case in corso, che delle Scorte di Petrolio.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.270,5 punti.