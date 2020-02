1 minuto in Borsa 27 febbraio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini.

Forte nervosismo a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo il comparto tecnologia (-4,76%).

Tra i principali cambi, seduta in lieve rialzo per l’Euro/Dollaro USA, che avanza a quota 1,09.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il M3 in Unione Europea, pari a 5,2%, e il dato sui Prezzi al Consumo in Spagna, pari a 0,8%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PIL, che degli Ordini beni durevoli.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 8.768,25 punti.