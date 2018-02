1 minuto in Borsa 27 febbraio 2018

(Teleborsa) – Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite.

In luce sul listino milanese il comparto Alimentare (+1,42%).

Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto Chimico (-1,60%).

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,55% a quota 135 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,02%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il M3 in Unione Europea, pari a 4,6%, e il dato sui Prezzi al Consumo in Spagna, pari a 1,1%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende questo pomeriggio dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.987,75 punti.