1 minuto in Borsa 27 dicembre 2018

(Teleborsa) – Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee.

Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto sanitario (+1,29%).

Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo il comparto automotive (-2,90%).

Tra i cambi majors, leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,14.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto domani dalla Spagna l’annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che del PIL.

Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulla Fiducia consumatori.

È previsto domani nel pomeriggio dalla Germania l’annuncio dei Prezzi al Consumo.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.184,5 punti.