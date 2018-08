1 minuto in Borsa 27 agosto 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Tutti segni più per i listini europei, ad eccezione di Piazza Affari, che mostra una seduta all’insegna della debolezza.

Al top tra le azioni più importanti di Milano, segna un buon incremento Moncler, che riporta un +2,03% rispetto al precedente. Le peggiori performance, invece, si registrano su Unicredit, che ottiene -1,89%.

L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.204,1 dollari l’oncia.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, annunciato il dato sull’Indice IFO della Germania, pari a 103,8 punti. Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dell’Indice Fed di Dallas, che dell’Indice CFNAI. Domani, in Unione Europea l’agenda prevede il M1.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.522,75 punti.