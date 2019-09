1 minuto in Borsa 26 settembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

Settore beni per la casa (+1,52%) in buona luce sul listino milanese.

Tra i principali cambi, l’Euro/Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Unione Europea, pubblicato il M3, pari a 5,7%. Si attende domani dall’Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base mensile che per quella annuale. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicato il PIL.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.824,5 punti.