1 minuto in Borsa 26 ottobre 2018

(Teleborsa) – Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee.

Giornata nera a Piazza Affari: tutti i titoli ad alta capitalizzazione sono in perdita.

Le più forti vendite si manifestano su Saipem, che prosegue le contrattazioni a -7,35%.

Torna a salire lo spread, attestandosi a 317 punti, con un aumento di 7 punti, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,52%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PIL e della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 7.580 punti.