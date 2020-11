1 minuto in Borsa 26 novembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.

Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto tecnologia (+1,96%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo il comparto viaggi e intrattenimento (-3,31%).

Tra le maggiori valute, nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,19.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea, annunciato il M3, pari a 10,5%. Si attende domani dalla Francia la diffusione del PIL e dei Prezzi al Consumo. Ancora domani è in programma il dato sui Prezzi alla Produzione dell’Italia.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 12.192,25 punti.