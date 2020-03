1 minuto in Borsa 26 marzo 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.

In luce sul listino milanese il comparto costruzioni (+2,83%).

Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore telecomunicazioni (-3,42%).

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è in aumento (+0,72%) e raggiunge quota 1,1.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea annunciato il dato su M3, pari a 5,5%. In Regno Unito, pubblicate le Vendite al Dettaglio con valore pari a -0,3%. I mercati sono in attesa del PIL degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. Domani nel pomeriggio, sempre negli Stati Uniti, sarà pubblicata la Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.367 punti.