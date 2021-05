1 minuto in Borsa 26 maggio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per DiaSorin, che vanta un progresso del 2,00%. Le più forti vendite si manifestano su BPER, che prosegue le contrattazioni a -4,05%.

Sul mercato di Chicago, il petrolio continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,24%.

È previsto domani nel pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio del PIL, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e degli Ordini beni durevoli. È previsto questo pomeriggio ancora dagli Stati Uniti l’annuncio delle Scorte di Petrolio.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.709,75 punti.