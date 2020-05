1 minuto in Borsa 26 maggio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni.

Si distinguono a Piazza Affari il settore tecnologia (+4,33%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo il comparto sanitario (-2,27%).

In discesa lo spread, che retrocede a quota +199 punti, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell’1,55%.

Si attende giovedì dalla Germania e dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa della Fiducia consumatori degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. In Italia giovedì i mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 9.571,25 punti.