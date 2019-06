1 minuto in Borsa 26 giugno 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della sessione precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Buzzi Unicem (+3,26%). I più forti ribassi si verificano su Atlantia, che continua la seduta con -2,23%.

Sulla piattaforma americana del CME, giornata di forti guadagni per il petrolio, in rialzo dell’1,80%.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia degli Ordini beni durevoli, che delle Scorte di Petrolio. È previsto domani nel pomeriggio sia dalla Germania che dalla Spagna l’annuncio dei Prezzi al Consumo.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.679,75 punti.