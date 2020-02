1 minuto in Borsa 26 febbraio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio negativo per i listini azionari europei, colpiti oggi da vendite diffuse, mentre Piazza Affari si muove in rialzo.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Fiat Chrysler, che vanta un incisivo incremento del 4,60%.

Le più forti vendite si manifestano su Ferrari, che prosegue le contrattazioni a -1,99%. Sulla piattaforma americana del CME, il petrolio in calo (-0,94%) si attesta su 49,43 dollari per barile.

Domani l’agenda della Spagna prevede la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e si attende dall’Unione Europea l’annuncio di M3. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. È previsto domani nel pomeriggio sempre dagli Stati Uniti l’annuncio del PIL.

Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 8.855,25 punti.