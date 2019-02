1 minuto in Borsa 26 febbraio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite.

Si distinguono a Piazza Affari il settore chimico (+0,48%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto telecomunicazioni (-1,06%).

Si riduce di poco lo spread, che si porta a +262 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,73%.

Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, degli Ordini beni durevoli e degli Occupati ADP.

Questo pomeriggio, sempre negli Stati Uniti l’agenda prevede il S&P Case-Shiller.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.103,75 punti.