1 minuto in Borsa 26 aprile 2021

editato in: da

(Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, exploit di Intesa Sanpaolo, che mostra un rialzo del 2,59%.

I più forti ribassi si verificano su Leonardo, che continua la seduta con -2,34%.

Tra le materie prime, l’oro è sostanzialmente stabile su 1.776,3 dollari l’oncia.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Germania, il valore dell’Indice IFO è 96,8 punti.

Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicati gli Ordini beni durevoli. Ancora negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia consumatori. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio sempre degli Stati Uniti, in previsione mercoledì.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 12.876 punti.