1 minuto in Borsa 26 aprile 2019

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, sostenuta Telecom Italia, con un discreto guadagno dell’1,99%. Le più forti vendite si manifestano su Saipem, che prosegue le contrattazioni a -3,10%.

Si riduce di poco lo spread, che si porta a +266 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,65%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, distribuito il dato sul Tasso di Disoccupazione del Giappone, pari a 2,5%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan, che del PIL. In Unione Europea lunedì i mercati sono in attesa di M3.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 7.811 punti.