1 minuto in Borsa 26 agosto 2021

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, che fanno un passo indietro.

Settore beni per la casa (+1,19%) in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo il comparto utility (-0,77%).

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,18. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea, il valore di M3 è 7,6%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PIL e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Sempre negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 15.339 punti.