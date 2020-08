1 minuto in Borsa 26 agosto 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Stabile Piazza Affari, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in primo piano Telecom Italia, che mostra un forte aumento del 4,03%. Le peggiori performance si registrano su Terna, che ottiene -1,95%.

Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che degli Ordini beni durevoli. È previsto domani dall’Unione Europea l’annuncio di M3. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto sempre domani nel pomeriggio.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 11.768,75 punti.