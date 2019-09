1 minuto in Borsa 25 settembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini.

Affondano o perdono terreno tutte le Blue Chip di Milano. Le peggiori performance si registrano su CNH Industrial, che ottiene -3,73%.

Sul mercato di Chicago, vendite diffuse sul petrolio, che continua la giornata a 56,46 dollari per barile.

Questo pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. In Unione Europea domani i mercati sono in attesa di M3. I mercati sono in attesa del PIL degli Stati Uniti, in previsione ancora domani nel pomeriggio. I mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione dell’Italia, in previsione venerdì.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.710,25 punti.