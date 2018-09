1 minuto in Borsa 25 settembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni.

In luce sul listino milanese il comparto materie prime (+3,98%).

In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto chimico, che riporta una flessione di -0,42%.

In deciso ribasso lo spread, che si posiziona a 230 punti, con un forte calo di 13 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,84%.

Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio dell’Indice Fed Richmond, della Fiducia consumatori, di S&P Case-Shiller e dell’ Indice FHFA dei Prezzi delle Case.

Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.580 punti.