1 minuto in Borsa 25 ottobre 2018

(Teleborsa) – Brillante Piazza Affari, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee.

Buona la performance a Milano del comparto bancario (+2,89%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto telecomunicazioni, che riporta una flessione di -1,04%.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,14.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, annunciato il dato sull’Indice IFO della Germania, pari a 102,3 punti. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PIL e della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan. I mercati sono in attesa degli Ordini beni durevoli sempre degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.

Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.580 punti.