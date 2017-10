1 minuto in Borsa 25 ottobre 2017

(Teleborsa) – Si muove all’insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ottima performance per Fineco, che registra un progresso del 2,06%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem, che prosegue le contrattazioni a -4,00%.

Sessione debole per il petrolio , che scambia con un calo dello 0,29%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, nel Regno Unito annunciato il PIL su base trimestrale, pari a 0,4%.

Su base annuale, lo stesso dato si attesta su 1,5%.

Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia di Vendita di Case Nuove, che dell’ Indice FHFA dei Prezzi delle Case.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.073,25 punti.