1 minuto in Borsa 25 luglio 2019

(Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari.

Si distinguono a Piazza Affari il settore materie prime (+1,18%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo il comparto tecnologia (-0,90%).

Sul mercato valutario, nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,11.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Germania, il valore dell’Indice IFO è 95,7 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio degli Ordini beni durevoli. Ancora negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa del PIL.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 8.013 punti.