1 minuto in Borsa 25 giugno 2018

(Teleborsa) – Seduta nera per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.

Una giornata da dimenticare per Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa

Le peggiori performance si registrano su Prysmian, che ottiene -8,15%.

Lieve calo dell’oro, che scende a 1.267 dollari l’oncia.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Germania, annunciato il dato sull’Indice IFO, pari a 101,8 punti.

Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio dell’Indice CFNAI, di Vendita di Case Nuove e dell’Indice Fed di Dallas.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.270,5 punti.