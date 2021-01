1 minuto in Borsa 25 gennaio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro.

Tra i best performers di Milano, in evidenza DiaSorin (+4,34%). Le più forti vendite si manifestano su Leonardo, che prosegue le contrattazioni a -2,19%.

Sul mercato delle materie prime, lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,57%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciato il dato sull’Indice IFO della Germania, pari a 90,1 punti. È previsto domani dal Regno Unito l’annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Negli Stati Uniti sempre domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia consumatori.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 13.475,25 punti.