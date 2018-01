1 minuto in Borsa 25 gennaio 2018

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

In buona evidenza a Milano il comparto Costruzioni (+1,40%).

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,24.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Germania, il valore dell’Indice IFO è 117,6 punti.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio di Vendita di Case Nuove, del Leading indicator e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.407 punti.