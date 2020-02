1 minuto in Borsa 25 febbraio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità.

Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto alimentare (+0,60%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nel comparto chimico (-1,73%).

Balza in alto lo spread, posizionandosi a +149 punti, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,98%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, distribuito il dato sul PIL della Germania, pari a 0%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia della Fiducia consumatori, che di S&P Case-Shiller. Domani nel pomeriggio, ancora negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 9.138,75 punti.